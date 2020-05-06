«После приостановки регулярного и чартерного сообщения была начата работа по вывозу граждан Российской Федерации на родину. С 1 апреля по 4 мая включительно было осуществлено 33 рейса. За это период было вывезено 6316 человек. Еще остается примерно 1,7 тыс. наших граждан, которые пожелали вернуться в Россию», — говорится в сообщении дипмиссии, опубликованном в Facebook.

Как отметили в посольстве, более 2 тыс. россиян в Таиланде получают социальную поддержку от правительства РФ, которая составляет 2,4 тыс. рублей в день на одного взрослого человека и 1,6 тыс. рублей для детей до 14 лет. Некоторые заявления остались неудовлетворенными в связи с тем, что «они не соответствовали требованиям положения об оказании такой помощи», — добавили в дипмиссии.

Посольство сообщает, что большинство вывозных рейсов были организованы российскими авиакомпаниями, среди них – S7 (16 рейсов), «Уральские авиалинии» (7 рейсов), «Аэрофлот» (6), «Аврора» (3) и Utair (1 рейс). Кроме того, граждане РФ воспользовались рейсом казахстанской авиакомпании Sunday Airlines до Усть-Каменогорска. Среди наиболее востребованных городов прилета – Москва, Петербург, Новосибирск, Иркутск и Владивосток. Также были организованы рейсы в Казань, Уфу, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Самару, Красноярск, Краснодар, Кемерово, Сочи, Хабаровск, Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский.