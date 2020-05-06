"Металлическая конструкция, которую вчера незаконно установили в Пискаревском парке, сегодня была демонтирована. На место выехала бригада садово-паркового предприятия "Калининское" и с помощью "болгарки" срезала трубу у основания. Правоохранительные органы были поставлены в известность, однако поскольку ущерба парку нанесено не было, заявление в полицию не подавалось", — уточнили в пресс-службе.

Об установке металлической конструкции, изображающей человека и кошку внутри куба, стало известно накануне. В комитете по благоустройству подчеркнули, что уведомления об установке конструкции не получали.

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