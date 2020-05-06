«С 11 мая авиакомпании Air France и KLM обяжут пассажиров носить маски на борту самолетов. Немецкая Lufthansa ввела это правило с 4 мая. Пассажиры рейсов должны соблюдать социальное дистанцирование, как в аэропорту, так и в самолете. Как пояснили в Air France, из-за низкой загрузки бортов пассажиров легче будет рассаживать подальше друг от друга», — пишет издание.

Как отмечается, питание и напитки на коротких рейсах Air France не предусмотрены, а на дальнемагистральных еда будет выдаваться в закрытых ланчбоксах. Бортпроводники также будут обязаны носить маски. «Салоны самолетов будут ежедневно дезинфицироваться, в том числе подлокотники кресел, столики и мультимедийные системы. Также раз в 10 дней борта будут обрабатываться специальными средствами от вирусов. Воздух в салоне будет обновляться каждые три минуты благодаря специальным фильтрам», — цитирует Daily Mail пресс-службу авиакомпании.

В свою очередь, голландская авиакомпания KLM с 4 мая возобновила ряд рейсов по Европе: из Амстердама в Барселону, Мадрид, Рим, Милан, Будапешт, Прагу, Варшаву и Хельсинки. Маски для пассажиров с 11 мая будут обязательными. Предполагается, что правило будет действовать до 31 августа 2020 года.

Те же самые сроки обязательного ношения масок в самолетах назвали в Lufthansa. Их должны будут носить пассажиры, бортпроводники. Как пояснили в авиакомпании газете, на рейсах не всегда возможно соблюдение социального дистанцирования, а маски послужат дополнительной защитой. Кроме того, вместо медицинских масок приемлемы шарфы и платки. «Ранее введенное постановление, согласно которому на рейсах соседнее место пассажира должно оставаться свободным, отменяется. Мы считаем, что достаточно ношения масок, чтобы защитить здоровье. Не известно ни об одном случае заражения коронавирусом на рейсах Lufthansa с начала пандемии. Тем не менее, мы будем стараться рассадить людей как можно дальше друг от друга», — пояснили в пресс-службе.

С конца апреля маски стали обязательными на борту целого ряда авиакомпаний: Wizz Air, Malaysia Airlines, Delta Airlines, American Airlines, United Airlines, Alaska Airlines, JetBlue, Spirit, Frontier, Emirates.

Однако, как сообщает Daily Mail, некоторые перевозчики не видят необходимости в обязательном ношении масок. Так, в компании Cathay Pacific их раздают всем желающим при посадке на борт.

«90% наших пассажиров уже прибывают в аэропорт во всеоружии, поэтому у нас нет необходимости обязывать их носить маски. Большинство и так садятся в них на борт», — рассказали в авиакомпании.

Авиакомпания Qatar Airways также не сделала обязательным ношение масок, если только это не требуется в стране назначения.

Другие авиакомпании, в том числе Singapore Airlines, British Airways и easyJet пока не ввели маски, хотя усилили меры дезинфекции. В Ryanair изданию заявили, что рассадка по правилам социального дистанцирования неэффективна в транспортных средствах, поскольку для этого придется снижать загрузку.