"На прошлой неделе мы приняли решение частично реструктуризировать лизинговые обязательства "Аэрофлота" и "Победы" перед нашей дочерней компанией — "Сбербанк Лизинг", — сказал Попов.

Он отметил, что сейчас Сбербанк согласовывает c менеджментом "Аэрофлота" параметры реструктуризации лизинговых платежей авиакомпании "Россия". "Диалог развивается очень конструктивно, и мы надеемся, что между майскими праздниками придем к наиболее оптимальному решению для всех участников сделки", — пояснил топ-менеджер.

По его словам, банковский долг "Аэрофлота" "незначительный по сравнению с обязательствами по лизингу". "Его (банковский долг — ИФ) авиакомпания полностью обслуживает и не планирует реструктуризировать", — отметил Попов.

В отчетности "Аэрофлота" по МСФО за 2019 год не указан общий долг группы перед Сбербанком. При этом там говорится, что банк выдал "Аэрофлоту" кредит на 8 млрд рублей без обеспечения на срок до апреля 2020 года.

В конце апреля директор департамента по работе с крупнейшими клиентами компании "Сбербанк Лизинг" Павел Пискун сообщил, что компания готова переносить платежи авиакомпаний за лизинг самолетов более чем на полгода. Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" договорился с "ВТБ Лизингом" о "лизинговых каникулах" на полгода для 67 самолетов компании.