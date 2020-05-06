Как сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков в соцсети, с 10 мая в десяти городах Карелии вводят обязательное ношение масок в общественных местах.

"Обязательно надевать защитные маски при посещении общественных мест (магазины, аптеки, больницы и поликлиники) в следующих городах: Петрозаводск, Сегежа, Кондопога, Костомукша, Кемь, Беломорск, Сортавала, Лахденпохья, Питкяранта, Олонец", — написал Парфенчиков.

В остальных районах маски необходимо надевать тем, кто прибыл в Карелию из других регионов.

Ограничиваются служебные командировки из Карелии в другие субъекты РФ и привлечение работников из других субъектов в республику, сообщил глава региона.

Кроме того, с 7 мая в регионе разрешены загородные прогулки, в том числе с использованием личного транспорта. "Пока это могут быть только одиночные прогулки либо с членами вашей семьи, с которыми вы вместе живете в квартире или частном доме", — отметил Парфенчиков.

Всего в Карелии зафиксировано 110 случаев заражения коронавирусом.

В Псковской области, согласно указу губернатора, с 6 мая разрешено посещение гражданами кладбищ.

"Расширен перечень объектов розничной торговли, которые могут возобновить работу со среды. Речь идет о магазинах, имеющих отдельный вход с улицы, реализующих товары, не указанные в перечне непродовольственных товаров первой необходимости. А сам перечень дополнен пунктом "искусственные цветы", которые с 6 мая также разрешены к продаже", — говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Указом добавлены новые требования: обязательное нахождение в магазинах не только в масках, но и перчатках. В торговых залах должно быть обеспечено наличие дезинфицирующих средств для обработки рук. Примерка одежды запрещена.

"Постановлением администрации области в перечень организаций, которые не подпадают под действие указа президента о нерабочих днях, внесены компании, осуществляющие деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований, а также занимающиеся благоустройством ландшафта или организацией похорон", — отмечает пресс-служба.

Согласно указу, к работе смогут вернуться и компании, помогающие в трудоустройстве и подборе персонала, с 6 мая разрешена работа стоматологических клиник, при условии оказания услуг по предварительной записи.

Ряд послаблений режима введен и в Мурманской области. Так, с 5 мая возобновили свою работу парикмахерские и салоны красоты при соблюдении ряда правил по порядку приема клиентов и дезинфекции помещений. Кроме того, владельцы дач и загородных домов в пределах Мурманской области, но не на территориях, где действует карантин, получили разрешение выезжать туда, имея с собой документы на эту недвижимость.

Жителям приморских населенных пунктов ранее была разрешена морская рыбалка, если в лодке будет вдвое меньше людей, чем она вмещает, а на рыбаках будут средства индивидуальной защиты.

При этом власти Заполярья не исключают введения масочного режима в регионе. "Мы также рассматриваем возможность введения масочного режима со второй половины мая (...) В местах общественного скопления, в магазинах и других точках активного посещения людей этот режим, как и режим социальной дистанции, строго обязателен", — сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании в среду.

По состоянию на 10:30 мск среды в Мурманской области 2237 случаев заражения коронавирусом, включая 1937 случаев в вахтовом городке подрядчика "НОВАТЭК-Мурманск" в Белокаменке. На остальной территории региона 300 зараженных, за сутки новых случаев не выявлено. Ранее в Мурманской области режим самоизоляции, введенный с 30 марта, был продлен до 11 мая включительно.