Как отмечает MarketWatch, сокращения затронут около 30% штата.

"Неуверенность относительно того, когда возобновятся полеты, а также беспрецедентные рыночные условия, вызванные пандемией, привели к заметному падению выручки в мировой авиаотрасли и Virgin Atlantic", — говорится в пресс-релизе авиакомпании.

Авиаперевозчик ожидает, что возвращение к докризисному состоянию займет до трех лет.

Помимо этого, Virgin Atlantic объявила, что будет осуществлять полеты из лондонского аэропорта Хитроу вместо Гатвика.

В конце апреля третья по величине в Европе авиагруппа International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG) предупредила о возможном сокращении до 12 тыс. сотрудников британской авиакомпании British Airways, зафиксировав ухудшение финансовых показателей в первом квартале.