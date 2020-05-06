В середине апреля РЖД отмечали снижение пассажиропотока почти на 80% относительно аналогичного периода прошлого года.

По итогам марта динамика "дальних" ж/д перевозок пассажиров в РФ ушла в "минус", падение составило почти 20%.

В феврале и январе текущего года рост "дальних" пассажирских ж/д перевозок составил 6,6% и 4,3%, соответственно. В преддверии новогодних праздников в декабре 2019 года он был на уровне 4%. В ноябре перевозки выросли на 5,1%, в октябре — на 7%. В сентябре и августе рост сохранялся на уровне 4,3%. В июле на пике летнего сезона объем перевозок повысился на 5,3%. В июне был рост на 4,8% после майского взлета до 15,3% на фоне более длинных выходных, что компенсировало апрельский провал до +1,6%. В марте рост составлял 9,4%, в феврале — 5,8%, в январе — 4,8%, в преддверии новогодних праздников 2018 года — 4,2%.

Пассажирооборот в дальнем следовании в апреле 2020 года, согласно данным РЖД, упал на 77,1%, до 1,4 млрд пассажиро-километров.

Пригородные перевозки снизились на 69%, до 28,5 млн человек, пассажирооборот — на 67,7%, до 0,9 млрд пассажиро-километров. Определенное влияние на динамику этого показателя оказывают перевозки пассажиров по Московскому центральному кольцу, в январе-апреле 2020 года по МЦК было перевезено 38,3 млн пассажиров, что на 17,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Всего в апреле было отправлено 30,3 млн пассажиров, что на 69,7% меньше, чем в том же месяце 2019 года, пассажирооборот сократился на 74,2%, до 2,3 млрд пассажиро-километров.

По итогам января-апреля 2020 года перевозки снизились на 20,3%, до 289,4 млн пассажиров, в том числе в дальнем следовании на 22,1% (до 24,4 млн), в пригородном сообщении — на 20,1% (до 265 млн).

Пассажирооборот с начала года сократился на 21,1%, до 26,6 млрд пассажиро-километров, из них в дальнем следовании — на 21,5% (до 18,5 млрд), в пригородном сообщении — на 20,1% (до 8,1 млрд).