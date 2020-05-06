"Сова в течение суток оправилась от полученной травмы, набралась сил и встала на крыло. Придя к выводу, что после получения ушиба состояние "пациента" стабилизировалось, специалисты выпустили неясыть на волю", — сообщила пресс-служба нацпарка.

Неясыть нашли у дороги люди, проезжавшие через село Барабаш на юго-западе Приморья. По словам очевидцев, птицу случайно сбил один из автолюбителей.

"Сова вела себя странно, словно оглушенная, не могла взлететь. Без должной помощи неясыть рисковала стать жертвой сельских собак или оказаться под колесами машины. Неравнодушные граждане передали сову сотрудникам "Земли леопарда", — отмечается в сообщении.

Специалисты не выявили переломов. Наиболее вероятной причиной поведения птицы, по заключению ветеринара, могла стать легкая черепно-мозговая травма. Неясыть оставили для передержки, составили для нее насыщенный рацион.

Длиннохвостая неясыть одна из самых крупных в своем виде. Ее длина достигает 70 см, размах крыльев около 115 см, длина крыла примерно 35-40 см, хвоста 30 см. Главный отличительный признак вида — длинный, клиновидный, с темными полосами хвост: когда сова сидит на дереве, он далеко выступает из-под сложенных крыльев. В отличие от других сов, длиннохвостая неясыть в полете держится не горизонтально, а несколько опустив заднюю часть тела.

Национальный парк "Земля леопарда" граничит с Китаем и Северной Кореей. Здесь отмечена максимальная концентрация фауны во всей Северо-Восточной Азии. На заповедной территории на площади 282 тыс. га встречаются амурские тигры и дальневосточные леопарды, сохранение которых имеет международное значение.