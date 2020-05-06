"3 мая прибыл борт из Таиланда. В "Платове" сошли 24 человека, часть из которых были помещены в обсерватор. Из них у шести человек обнаружена новая коронавирусная инфекция", — сказал Ковалев.

Он отметил, что 5 мая также прибыл вывозной рейс из Турции, в "Платове" сошли 64 пассажира из которых 16 были помещены в обсерватор, а остальные отправлены в другие регионы по месту жительства.

"Анализы, которые были сделаны вчера, находятся сейчас в работе, по каждому человеку идет индивидуальное сопровождение", — уточнил Ковалев.

Ранее сообщалось, что ожидается прибытие пяти вывозных авиарейсов из-за рубежа в аэропорт Ростова-на-Дону. Все пассажиры, имеющие клинические показатели, помещаются в обсерватор, остальные отправляются домой при условии соблюдения обязательной самоизоляции.

По данным Роспотребнадзора, в Ростовской области зарегистрировано 1353 случая инфицирования коронавирусом.