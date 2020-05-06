Ранее ученые сообщали, что пандемия в РФ сократится на 97% к 24 мая, а к 4 июня заболеваемость снизится на 99%. Тем не менее, прогноз был скорректирован из-за резкого увеличения новых случаев заражения в России в конце апреля – начале мая. Согласно графику ученых, фаза плато по-прежнему не достигнута.

По состоянию на 6 мая в России коронавирусом заразились свыше 165 тыс. человек (+6,8%) в 85 регионах. Согласно данным Университета Джона Хопкинса, в Германии в настоящий момент 167,0 тыс. случаев Covid-19, во Франции 169,6 тыс. За последние сутки в России было подтверждено 10,6 тыс. новых случаев. Выздоровели на данный момент 21,3 тыс. человек, 1,5 тыс. умерли.

Дата окончания пандемии в мире в целом также была скорректирована сингапурскими учеными из-за роста новых случаев заражения вопреки прогнозам. Теперь она назначена на 20 декабря.

На данный момент в мире подтверждено свыше 3,66 млн случаев заражения Covid-19, скончались 256 тыс. человек.