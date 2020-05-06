"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции — 10 559 в 82 регионах, в том числе выявлено активно 4 314 (40,9%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении штаба, опубликованном в среду.

Нарастающим итогом всего по России зарегистрировано 165 929 случаев (+6,8%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Согласно данным Университета Джона Хопкинса, в Германии в настоящий момент 167 тыс. случаев Covid-19, во Франции 169,6 тыс.

В Москве за последние сутки зафиксировано 5 858 новых случаев, таким образом, общее число диагнозов в столице выросло до 85 973 (+7,3%).

За последние сутки в России умерли 86 человек с коронавирусом, из них 50 — в Москве. За весь период умерло 1537 человек.

Выписано за минувшие сутки 1462 человек, из них 588 — в Москве. За весь период выздоровело 21 327 человек.