"Прибывших рейсом Анталья — Уфа 14 человек (жители республики) привезли в Татарстан и разместили на обсервацию в санаторий "Ливадия". Сегодня будет забор анализов и медицинский осмотр", — уточнила она.

По словам Галимовой, в воскресенье, в "Ливадии" уже разместили 16 человек, прибывших с острова Пхукет (Таиланд).

Ранее сообщалось, что в ночь на среду международный аэропорт "Уфа" принял рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Антальи, которым домой вернулись 55 россиян. Для туристов из Татарстана, Удмуртии, Чувашии, Челябинской, Оренбургской, Нижегородской областей и Пермского края региональные власти организовали автобусную перевозку.

Вывозной чартер "Аэрофлота" из Берлина с гражданами России на борту приземлился в аэропорту Казани вечером в понедельник. Этим рейсом из Германии вылетели 120 россиян, из них в Казани высадился 61 турист, остальные направились в Новосибирск. 27 человек из числа высадившихся в Казани помещены на двухнедельную обсервацию в казанский санаторий "Ливадия": 22 жителя Татарстана, три жителя Башкирии и по одному жителю Кировской области и Марий Эл, остальных забрали из аэропорта и развезли по другим регионам.