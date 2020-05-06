В числе мер поддержки отрасли самой главной является обнуление НДС на все внутренние перевозки до 2030 года. В марте подобную меру предлагала Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). По оценке АЭВТ, мера позволит авиакомпаниям сэкономить 36 млрд руб. в год.

Также в русле предложений РСПП предлагается снизить страховые взносы для фонда оплаты труда экипажей воздушных судов: по обязательному пенсионному страхованию — с 22% до 10%, по ОМС — с 5,1% до 2%, на больничные и декретные отпуска — с 2,9% до 2%, пишет издание. Для аэропортов предлагается снизить общую ставку страховых взносов с 30% до 7,6% в 2020-2022 годах, как предлагала ранее Международная ассоциация аэропортов.

Кроме того, министерство хочет установить льготу по налогу на прибыль для аэропортов, заключивших концессионные соглашения и обязавшихся создать или реконструировать объекты инфраструктуры, в размере инвестиций в эти объекты. Для реконструкции дальневосточных аэропортов планируется рекомендовать Минвостокразвития и ВЭБ.РФ выдавать 100% финансирования (вместо 50%), так как привлечь кредиты банков на такие проекты сегодня затруднительно.

Минтранс готов отменить транспортный налог для лизинговых компаний, снизив тем самым размер лизинговых платежей за самолеты, налог на имущество для воздушных судов, зарегистрированных в российском реестре (подавляющая часть судов российских перевозчиков зарегистрирована в реестрах Бермудских островов и Ирландии).

ЦБ предлагается установить минимальные требования по резервированию и обеспечению кредитов, выдаваемых авиакомпаниям и аэропортам. "В связи с высокими рисками, присущими предприятиям авиаотрасли, банки неохотно кредитуют авиакомпании и аэропорты и вынуждены создавать высокие резервы при кредитовании таких заемщиков",- поясняется в письме Минтранса.