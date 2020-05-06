"Нужно провести разъяснительную работу со всеми арендаторами пляжей, владельцами домов отдыха, гостиниц, предприятий общественного питания, что несоблюдение требований повлечет их закрытие на длительный период", — обратился Кожемяко на заседании оперативного штаба к главам муниципальных образований, расположенных у моря. Его слова цитирует пресс-служба правительства края.

С начала действия режима самоизоляции, с 28 марта 3,7 тыс. граждан и организаций привлечены к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических мер. Материалы переданы в суд.

"Службе судебных приставов необходимо проконтролировать исполнение решений судов. Деятельность злостных нарушителей в сфере торговли, автосервисов, салонов красоты будет приостановлена", — отметил глава края.

Как сообщалось, в Приморье действует режим полной самоизоляции. Жители края могут покидать дома только в случае крайней необходимости. Закрыты кинотеатры, ночные клубы, кафе и рестораны. Во Владивостоке запрещен въезд на остров Русский для всех желающих, у въезда на популярные пляжи стоят бетонные блоки. За соблюдением режима следят при помощи квадрокоптеров и камер видеонаблюдения.

В Приморье 684 случая заражения коронавирусом: 99 человек вылечены, шесть скончались.