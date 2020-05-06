«С 1 июля стартует чартерная программа в Анапу рейсами авиакомпании-партнера Red Wings из четырех российских регионов. В случае вынужденного сдвига сезона на более поздние даты туристам будет предложен перенос сроков туров», — рассказали в «Интуристе».

Как отметили в пресс-службе туроператора, рейсы будут выполняться по 15 сентября шесть раз в неделю из Москвы и по два раза в неделю из Казани, Уфы и Екатеринбурга на самолетах Airbus 321.

«Программа с прилетом в аэропорт Анапы стала логичным продолжением нашей работы на черноморском побережье России. Новый современный терминал города обладает всеми возможностями для приема достаточного количества региональных рейсов», — пояснил исполнительный директор компании Сергей Толчин.

Как сообщили в пресс-службе, стоимость тура на семь ночей с авиаперелетом из Москвы для двоих стартует от 36,48 тыс. рублей, на семью из двоих взрослых и ребенка – от 48,63 тыс. рублей. На туры будет действовать гибкая система оплаты: 10% вносятся в течение 21 дня с момента подтверждения тура, полную оплату будет необходимо внести за неделю до вылета.

По данным компании, пакетный тур с перелетом на чартерном рейсе обойдется туристам на 20-40% дешевле, чем самостоятельное бронирование на сайтах-агрегаторах. Также при формировании тура в системе по направлению Анапа будут доступны к бронированию и другие авиакомпании на базе GDS.

В «Интуристе» добавили, что Анапа – второе по значимости и объемам туристическое направление юга России после Сочи, курорт очень популярен для отдыха с детьми. Компания предлагает размещение в более 70 объектах в Анапе, Витязево, Благовещенском, Джемете, Сукко, Геленджике и других курортах, начиная от гостевых домов и бюджетных баз отдыха и заканчивая санаториями и отелями категории 4* и 5*. Самые популярные отели Анапы и Геленджика можно будет забронировать со скидкой по акции «Отель дня».