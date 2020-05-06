"Мы все вместе переживаем самый тяжелый кризис на нашем веку, и когда он начал разворачиваться, глобальные путешествия зашли в тупик, — написал он. — Бизнес Airbnb пострадал очень сильно".

Глава компании также отметил, что "путешествия в этом новом мире будут выглядеть по-другому, и мы должны соответствующим образом развивать Airbnb". Он считает, что люди будут искать варианты размещения ближе к дому, более безопасные и доступные, сообщает The Wall Street Journal.

Руководство Airbnb объявило ранее о сокращении своих зарплат на 50% на полгода, а Чески и другие соучредители отказались от них полностью.

Airbnb была основана в 2008 году в Сан-Франциско и представляет собой сервис, который позволяет путешественникам забронировать себе жилье (от комнаты с хозяевами до отдельных коттеджей) у владельцев напрямую. За услугу компания берет себе комиссию как с владельцев жилья, так и со съемщиков. Airbnb представлена более чем в 100 тыс. городов мира.

Общий объем расходов компании в прошлом году вырос до $5,3 млрд по сравнению с $2,6 млрд в 2017 году. При этом выручка за два года повысилась до $4,8 млрд с $2,6 млрд.