"Слишком рано говорить, сможем ли мы отправиться в отпуск. Я могу сказать, что мы ограничим крупные международные поездки даже во время периода летних отпусков", — сказал он журналистам.

По его словам, в начале июня будет понятно, как будет развиваться ситуация с ограничениями на поездки. "По мере развития эпидемии нам, возможно, придется пойти на еще большие ограничения", — добавил президент, имея в виду ограничения на поездки внутри европейских государств.

Ожидается, что режим изоляции во Франции закончится 11 мая.

Граждане страны смогут передвигаться без специальных разрешений властей, необходимых в настоящее время из-за режима изоляции, введенного в связи с пандемией COVID-19, кроме перемещений на расстояния свыше 100 км от дома, которые будут возможны только по веским семейным или профессиональным причинам.

При этом граждан старше 65 лет по-прежнему призывают соблюдать режим изоляции в связи с наибольшей подверженностью опасности заражения этой возрастной группы.

После 11 мая начнется постепенное возобновление деятельности предприятий, хотя дистанционная работа будет сохраняться, где это возможно, минимум в течение трех ближайших недель.

Торговая сеть, кроме ресторанов и кафе, откроется с 11 мая. По ресторанам и кафе будет приниматься отдельное решение в конце мая с перспективой возможного открытия после 2 июня.