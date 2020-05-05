"При невозможности денежных выплат будут проверены условия выдачи и использования сертификатов на право покупки авиабилетов в будущих периодах", — говорится в сообщении ведомства.

При этом ФАС "настойчиво рекомендует авиаперевозчикам выработать технические решения, позволяющие получить компенсацию онлайн, без очного посещения представительств авиакомпаний".

"Также ФАС России совместно с региональными управлениями сравнит цены на авиабилеты отмененных и планируемых рейсов в сопоставимых условиях", — указано в сообщении.

Ранее в четверг "Аэрофлот" уточнил условия действия сертификатов на полеты, которые компания решила выдавать вместо денег за отмененные рейсы. Оформить сертификат можно после 15 мая только в офисах продаж, филиалах и представительствах "Аэрофлота".

"Аэрофлот" до недавнего времени оставался одной из немногих авиакомпаний, которая на фоне падения рынка из-за COVID-19 возвращала пассажирам деньги, а не ваучеры или сертификаты. Но в начале апреля компания остановила процедуру возврата по билетам своим дистрибьюторам, сообщал порталу "Интерфакс-Туризм" источник в авиаотрасли. До этого в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявляли, что "Аэрофлот" технически закрыл возможность оформлять возврат за аннулированные билеты.

Сейчас, согласно Воздушному кодексу РФ, авиакомпании обязаны вернуть пассажиру полную стоимость билета за отмененный рейс независимо от тарифа. Узаконить право авиакомпаний на выдачу ваучеров или сертификатов ранее предложила Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта. До этого к такому шагу авиавласти всех стран призывала Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).