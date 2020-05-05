"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 10 102 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 4961 (49,1%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении штаба, опубликованном во вторник.

В целом по России нарастающим итогом зарегистрировано 155 370 случаев (+7,0%) коронавирусной инфекции во всех 85 регионах.

В Москве — 5714 новых случаев, уточнили в штабе. Таким образом, общее число заболевших в столице за сутки выросло до 80115.

По данным штаба, за последние сутки в РФ умерли 95 человек с коронавирусом, из них 52 — в Москве.

За весь период в РФ умер 1451 пациент, уточняется в сообщении штаба. Выписано за сутки — 1770 человек, в Москве — 297. За весь период число выздоровевших пациентов достигло 19 865.