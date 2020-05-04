По данным онлайн-табло аэропорта, лайнер A321 сел в Казани в 17:03 по местному времени, плановое время прилета в Новосибирск — 22:55.

Этим рейсом из Берлина вылетели 120 граждан РФ, из них в Казани высадился 61 турист, остальные направились в Новосибирск, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель президента Татарстана Лилия Галимова.

Двадцать семь человек из числа высадившихся в Казани помещены на двухнедельную обсервацию в казанский санаторий "Ливадия": 22 жителя Татарстана, три жителя Башкирии и по одному жителю Кировской области и Марий Эл, остальных забрали из аэропорта, уточнила Галимова.