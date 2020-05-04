"В воскресенье, 3 мая, авиакомпания "Якутия" приступила к выполнению прямых регулярных рейсов по маршруту Москва (Внуково) — Калининград — Москва (Внуково). Рейсы будут выполняться в период с 3 по 31 мая с частотой три раза в неделю по понедельникам, четвергам и воскресеньям на воздушных судах Boeing B737-700 в компоновке 148 кресел. На борту первого рейса было 88 пассажиров", — говорится в пресс-релизе.

В настоящее время рейсы на московском направлении также выполняют авиакомпании "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии", "ЮТэйр".

Как сообщал "Интерфакс", в период пандемии в "Храброво" резко сократилось число авиарейсов в города России, а за границу отменены все. В день аэропорт принимает от 3 до 8 самолетов. При этом основными ежедневными рейсами остаются два полета на Москву и обратно авиакомпании "Аэрофлот".

С 20 апреля все пассажиры, прилетающие в Калининград, обязаны пройти 14-дневный карантин (жители области в режиме самоизоляции — дома, иногородние — в обсерваторе).

"Храброво" входит в двадцатку крупнейших по пассажиропотоку аэропортов РФ. Владельцем терминалов аэропорта является холдинг "Новапорт" предпринимателя Романа Троценко.

По итогам 2019 года "Храброво" увеличило пассажиропоток на 10,3% по сравнению с предыдущим годом — до 2 млн 369 тыс. человек.

В Калининградской области по состоянию на 4 мая выявлено 524 случаев заражения коронавирусом, умерли 11 человек.