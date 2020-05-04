«Постепенное и целенаправленное снятие режима самоизоляции началось 4 мая и состоит из трех этапов: первый продлится до 24 мая, второй — с 24 мая по 4 июня, третий — с 4 по 14 июня. Снятие режима самоизоляции на первом этапе будет применяться в основном к жизненно важным и социальным сферам, к мелким предпринимателям и ремесленникам, к людям свободных профессий, к более уязвимым секторам экономики а также к рабочим местам, которые не могут быть обеспечены дистанционной работой», — рассказал представитель Туниса в России Нежи Гуидер.

По его словам, каждый этап будет сопровождаться контролем распространения COVID-19 и может быть продлен в зависимости от эпидемиологической ситуации.

«С 4 мая возобновляется деятельность мелких предпринимателей, за исключением парикмахерских и салонов красоты, где невозможно соблюдение социальной дистанции. С этой даты возобновится и вся коммерческая деятельность , за исключением магазинов одежды и крупных торговых центров, которые будут работать с 11 мая», — рассказали в офисе.

Гуидер отметил, что в малых компаниях, где работают до 10 человек, все они могут возобновить работу. В государственных предприятиях, финансовом, промышленном, строительном секторах только 50% работников приступят к работе с гарантией использования индивидуального транспорта.

С 24 мая по 4 июня компании, которые возобновили свою деятельность на первом этапе на 50%, могут расширить ее до 75%. В этот же период откроются кафе и рестораны. С 4 по 14 июня будут разрешены культурные мероприятия, работа детских садов и молитвы в мечетях.

По данным министерства здравоохранения Туниса, всего в стране зарегистрировано 1013 случаев заражения и 42 смерти.

Как сообщалось, уже к середине мая курорты страны могут возобновить прием иностранных туристов с соблюдением всех необходимых мер предосторожности.

В 2019 году Тунис посетило 9,5 млн иностранцев, что на 13,6% больше, чем годом ранее. Из них – 635 тыс. россиян, на 5% больше, чем годом ранее. Россия заняла второе после Франции место по числу туристов и первое – по длительности пребывания.