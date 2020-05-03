Руководитель аэропорта "Рига" по коммуникации Лаура Карните подтвердила информационному агентству BNS, что из-за инцидента с дроном самолет авиакомпании SmartLynx Урумчи — Рига совершил посадку в Таллине.

Как сообщалось, 2 мая во время полета дрона размерами 5,5 метров на 3,5 метра по техническим причинам отключилась система управления и аппарат улетел в неизвестном направлении. Вес дрона составляет 26 кг, скорость его полета — примерно 70 км в час. Горючего ему хватит примерно на 90 часов. Местонахождение дрона не известно. Его последним возможным местонахождением были окрестности Бауски и Адажи.

По словам представителя Агентства гражданской авиации (АГА) Айниса Винцева, органы управления воздушным пространством соседних стран информированы на тот случай, если аппарат пересечет границу.

Из-за пандемии коронавируса международные пассажирские авиарейсы с середины марта не выполняются, кроме отдельных заранее согласованных рейсов, однако выполняются грузовые перевозки по воздуху.