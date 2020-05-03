"Весь вопрос в том, каков будет ее размах. Не обязательно ждать ее осенью, она может прийти и летом. Наша задача в том, чтобы проявить бдительность и сдержать энтузиазм относительно слишком быстрого открытия общества. Мы видели, как выглядит первая волна. Надо быть готовыми ко второй, даже если мы будем пытаться избежать ее", — заявила в интервью газете Le Soir председатель экспертной группы, инфекционист из Антверпена Эрика Влиге.

Как сообщает бельгийский антикризисный центр, за последние сутки в стране зарегистрированы 79 летальных исходов среди заразившихся коронавирусом, общее число смертей составляет 7844. За сутки в больницы поступили 77 новых пациентов, заразившихся COVID-19, и 98 вылечившихся выписались. Постепенное снижение числа госпитализаций в стране продолжается.