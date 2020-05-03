"Я обратился к зампредседателя правительства с просьбой оказать поддержку защите прав граждан России, находящихся в Индии (штат Гоа) и Занзибаре, всесторонне содействовать организации консульской помощи, а также помочь им в предоставлении материальной помощи и в возвращении домой", — сообщил "Интерфаксу" вице-президент российского подразделения Иван Мельников.

По его словам, в комитет обратился ряд граждан, а также поступила информация о нахождении более 700 россиян, находящихся в Гоа, которые в связи с закрытием границ и авиасообщения не могут вернуться на родину более месяца. Аналогичные просьбы поступили также от россиян из Занзибара, где по словам правозащитника остаются порядка 120 человек. Многие, отметил Мельников, находятся с семьями, в том числе с несовершеннолетними детьми.

"Большинство испытывают проблемы с проживанием, питанием, при этом получить материальную помощь они не могут. Из общего числа обратившихся только нескольким десяткам наших соотечественников оказана материальная помощь от государства, несмотря на то, что правительство уже выделило деньги как на оказание помощи, так и для вывоза сограждан из зарубежных стран", — сказал Мельников.

Он отметил, что по его информации, россияне сталкиваются с административными проблемами в попытках получить помощь и вернуться на родину.

Кроме того, подчеркнул правозащитник, отсутствие в большинстве стран Африки и в Индии необходимой медицинской помощи иностранцам, ставит под угрозу их здоровье и жизни.

"В результате наши соотечественники из-за сложившейся обстановки в мире стали в других странах фактически заложниками обстоятельств. Я рассчитываю, что правительство окажет содействие в оказании им помощи и устранении административных барьеров при ее получении", — резюмировал правозащитник.