"В рамках работы по возвращению на родину граждан Российской Федерации 3 мая компания "Уральские авиалинии" выполнила вывозной рейс по маршруту Ереван — Сочи. Процесс регистрации и посадки на самолет прошел в штатном режиме с обеспечением всех рекомендованных комендатурой Армении мер безопасности. Всего на борт поднялись 89 пассажиров", — сообщает пресс-служба посольства.

В дипведомстве отметили также, что в общей сложности за последнюю неделю вывозными рейсами и сухопутным путем из Армении в различные регионы России выехало 296 человек.

Ранее сообщалось, что число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Армении за сутки увеличилось на 113 и в воскресенье достигло 2 тыс. 386. За минувшие сутки в Армении число летальных случаев с COVID-19 увеличилось на три и составило 39. Между тем, Минздрав отмечает, что четыре из 39 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, "скончались по иным причинам".