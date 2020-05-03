Сообщение о заблудившихся туристах поступило в МЧС вечером в субботу. На место выехали спасатели на вездеходах и снегоходах. В операции приняли участие 16 человек и 13 единиц техники. Они через два часа обнаружили группу и доставили в город. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Спасатели напоминают, что снег и сильный ветер на Колыме продолжится всё воскресенье и рекомендуют по возможности оставаться дома.

Как сообщалось, в Магаданской области из-за ситуации с коронавирусом действует режим полной самоизоляции, жители могут выходить из дома только в случае крайней необходимости.