Губернатор региона подписал постановление, согласно которому с 1 по 11 мая жителям Московской области строго рекомендуется носить маски в общественных местах: на всех объектах розничной торговли, в аптеках, транспорте, медицинских организациях, на продолжающих работу предприятиях. С 12 мая ношение масок становится обязательным.

"С 12 мая рекомендация носить маски, респираторы в общественных местах и транспорте становится для всех жителей Подмосковья обязательной. За нарушение этого правила граждане могут получить штраф в соответствии с подмосковным КоАП, согласно которому, нарушителей режима повышенной готовности в регионе ожидает штраф 4000 руб.", — говорится в сообщении.

Контроль за ношением масок будут осуществлять сотрудники полиции, ГИБДД и других правоохранительных органов.