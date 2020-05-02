"По результатам скрининговых исследований различных групп населения, реальное количество заболевших составляет около 2% от общего количества жителей Москвы. И это — минимальное значение среди мировых городов, пораженных пандемией. Мы смогли сдержать распространение инфекции благодаря дисциплине и поддержке мер самоизоляции со стороны москвичей", — написал он на своей странице в личном блоге в субботу.

Население Москвы в настоящее время составляет около 12,7 млн человек.

По словам Собянина, для выявления заразившихся необходимо было включить в эту работу все звенья системы здравоохранения вне зависимости от функционала и ведомственной принадлежности — федеральные, городские, частные клиники, скорую помощь, лаборатории, поликлиники и больницы.

Между тем, согласно данным оперативного штаба по мониторингу заболеваемости Covid-19, за последние сутки в Москве выявлено 5358 случаев заболевания коронавирусом, это новый рекорд. Ранее максимальное значение по коронавирусу было отмечено 19 апреля — 3570 случаев.

Таким образом, всего в Москве выявлено 62658 случаев заболевания коронавирусом.