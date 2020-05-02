По данным СМИ, кадры с участием руководителя КНДР были сделаны в городе Сунчхоне (провинция Пхеннан-Намдо) на мероприятии на заводе по производству удобрений.

Это первое появление Ким Чен Ына на публике с 11 апреля. За это время он пропустил несколько важных для КНДР мероприятий, в том числе 15 апреля — День Солнца, государственный праздник, когда в стране отмечают день рождения основателя государства Ким Ир Сена.

В связи с этим СМИ ряда стран периодически передавали со ссылкой на источники, что северокорейский лидер может быть тяжело болен или даже мертв.