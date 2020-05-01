Правительство РФ 24 апреля утвердило правила субсидирования убытков туроператоров, связанных с невозвратными тарифами по авиаперевозкам за рубеж в составе турпродукта. В соответствии с правилами, туроператоры также могут возместить часть затрат в связи с возвратом туристов воздушным транспортом и-за рубежа.

«Субсидия туроператорам является финансовой мерой поддержки турбизнеса, утвержденной правительством России в рамках первого пакета мер. Мера направлена на поддержку туризма, который входит в число наиболее пострадавших отраслей экономики, и должна работать на обеспечение устойчивости туристического рынка вместе с другими инструментами поддержки. В этой связи Ростуризм информирует о начале приема заявок на компенсацию денежных средств», — говорится в сообщении.

Как ранее порталу "Интерфакс-Туризм" пояснили в пресс-службе Минэкономразвития, в соответствии с правилами, на субсидию могут претендовать туроператоры, реализовавшие турпродукт, в составе которого есть авиаперелет с невозвратным тарифом. При этом, туроператор сможет получить возмещение, если уже вернул туристу деньги за нереализованный тур, включая стоимость перелета. Туроператоры могут также компенсировать частичную стоимость рейсов, которыми возвращали российских организованных туристов из стран, в которых были введены ограничения в связи с распространением коронавируса. Из резервного фонда правительства России Ростуризму на эти цели выделено 3,5 млрд рублей.