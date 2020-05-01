В Карелии выявлен 81 случай заражения коронавирусом.

Как сообщалось, в начале апреля власти Архангельской области, на территории которой находится архипелаг, запретили паломникам и туристам прибывать на Соловки воздушным транспортом. Запрет был введен, когда в регионе была закрыта навигация.