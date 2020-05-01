"Распоряжением Артура Парфенчикова (главы Карелии — ИФ) с 1 мая запрещены экскурсионные, туристические поездки водным транспортом в Белом море от береговой зоны на территории Республики Карелия в район островов Соловецкого архипелага", — говорится в сообщении.
В Карелии выявлен 81 случай заражения коронавирусом.
Как сообщалось, в начале апреля власти Архангельской области, на территории которой находится архипелаг, запретили паломникам и туристам прибывать на Соловки воздушным транспортом. Запрет был введен, когда в регионе была закрыта навигация.