"Лайнер идет в Мурманск, он идет к Центру строительства крупнотоннажных морских сооружений, чтобы появились новые мощности, дополнительные возможности для размещения там людей в более комфортных условиях", — сказал Чибис во время брифинга в видеорежиме.

"Это еще один шаг, который делается с компанией "НОВАТЭК" для минимизации скорости распространения коронавируса на этом проекте", — добавил он.

Ранее "Коммерсант" сообщил, что, круизный паром "Принцесса Анастасия", рассчитанный на 2,5 тыс. человек и обычно курсирующий из Петербурга в Скандинавию, может стать местом размещения сотрудников подрядчиков "НОВАТЭКа" в Белокаменке.

По данным издания, судно должно прибыть в Мурманск 2 мая.

По состоянию на вечер четверга, в Мурманской области совокупно было выявлено 1313 случаев заражения коронавирусом. Более 80% заболевших приходится на вахтовый городок ООО "Велесстрой", компании-подрядчика ЦСКМС ООО "НОВАТЭК-Мурманск" в селе Белокаменка, где произошла вспышка Covid-19.