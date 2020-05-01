Накануне, 30 апреля, суточный прирост в стране в абсолютном значении впервые перешагнул за 7 тыс., на тот момент это был рекордно высокий показатель за все время роста заболеваемости Covid-19 в России. Теперь рекорд перекрыт сразу на 0,8 тыс. случаев.

"В России нарастающим итогом зарегистрировано 114 431 случай (+7,4%) коронавирусной инфекции в 85 регионах", — уточняют в штабе.

В Москве 3561 новый случай Covid-19 за сутки, говорится в сообщении штаба. Таким образом, общее число зарегистрированных в столице диагнозов выросло до 57,3 тыс.

За последние сутки в России подтверждено 96 летальных исходов, ассоциированных с Covid-19, из них в Москве — 47. Число летальных исходов по сравнению с прошлыми сутками несколько снизилось, опустившись ниже сотни (накануне — 101 умерший, 29 апреля — 108 смертей). Общее число зарегистрированных летальных случаев в России теперь составляет 1169.

Выписан по выздоровлению 1 601 человек за минувшие сутки, из этого числа в Москве — 631. Общее число выздоровевших выросло до 13 220.