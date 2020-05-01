"Выделить МИДу России из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 500000 тыс. рублей на оказание социальной поддержки (помощи) российским гражданам, находящимся на территориях иностранных государств и не имеющим возможности вернуться в РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, имея в виду обеспечение оказания помощи указанным гражданам до момента их возвращения в РФ", — говорится в документе.

При этом МИДу поручено России осуществить контроль за целевым и эффективным использованием указанных бюджетных ассигнований с представлением доклада в правительство до 1 февраля 2021 года.

Накануне на заседании правительства Мишустин сообщил, что правительство РФ выделит дополнительные средства на помощь россиянам, которые из-за коронавируса не могут вернуться на родину из других стран, однако сумма не была названа.

"Выделим дополнительные ассигнования на помощь российским гражданам, которые из-за ситуации с коронавирусом пока не могут вернуться в Россию из-за рубежа. Эти средства, как и выделенные ранее на эти цели, пойдут на оплату временного проживания, питания и другие неотложные нужды тем, кто сам сейчас не может справиться с этими расходами", — сказал Мишустин.

Он отметил, что данные средства могут также быть потрачены на продление виз и других документов, на основании которых люди находятся в иностранном государстве

"Правительство продолжает принимать необходимые меры по вывозу наших граждан из-за рубежа с соблюдением соответствующих санитарных ограничений", — сказал премьер.

В начале апреля правительство РФ уже выделяло 500 млн рублей для помощи россиянам, застрявшим за границей из-за коронавируса.

Тогда Мишустин сообщил, что, в первую очередь, выделяемые средства пойдут оплату временного проживания соотечественников на территории иностранных государств, потому что "не все из них могут сейчас с этим справиться самостоятельно".

27 апреля Росавиация сообщила, что более 172 тысяч россиян возвратились домой вывозными рейсами с 20 марта.

"По данным рабочей группы Росавиации, координирующей возвращение соотечественников из зарубежных стран, с 20 марта по 26 апреля на территорию Российской Федерации вернулось 172 199 россиян", — рассказали "Интерфаксу" в ведомстве.