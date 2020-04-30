«Туризм – это сектор, наиболее пострадавший от пандемии коронавируса. Совместная работа мировой сферы гостеприимства доказывает, что туризм продолжает сплоченно оказывать помощь в преодолении этого глобального чрезвычайного положения и поддерживает усилия по восстановлению. Новая кампания UNWTO, которая запускается 1 мая – уникальная возможность поделиться главным блюдом своей страны, показав, как кулинарное наследие отражает ощущение общности и культуры. Поэтому от России инициативу поддержат региональные команды федерального проекта «Гастрономическая карта России», — рассказали в ведомстве.

По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, местная кухня всегда является неотъемлемой частью путешествия и оказывает большую роль в процессе познания той или иной страны. «Даже сейчас, в эпоху глобальной самоизоляции, у нас остается возможность поддерживать связь с миром и разнообразить свою жизнь через гастрономические путешествия. Исторически сложилось, что на всей территории России представлено огромное кулинарное многообразие, и каждый регион может удивить своих гостей местным традиционным блюдом», — подчеркнула она.

Как отметили в Ростуризме, заявки уже подали шеф-повара и производители более чем из 40 регионов России.

Чтобы стать участником конкурса, необходимо записать видео (не более 3 минут) с рецептом приготовления блюда региональной кухни, блюда кухни коренного народа региона, приготовленного из местных или сезонных продуктов, рассказав его историю и интересные факты. Видеоролик нужно опубликовать в соцсетях не позднее 23:00 11 мая с хэштегом #traveltomorrow. Лучшие из них будут опубликованы на сайтах Ростуризма и МИД России.