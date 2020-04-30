"На сегодня брони по санаториям сохранены более чем на 60%, по гостиничному сектору, крупным и небольшим гостиницам — на 30-40%. Многие отели и санатории получили серьезные предоплаты за будущий отдых, эти деньги они вложили в подготовку к сезону, в ремонт номеров, подготовку пляжей, закупку оборудования, мебели", — сказал Волченко на онлайн-совещании с представителями туриндустрии.

По его словам, возврат денег туристам может стать большой проблемой, поэтому "надо стараться убеждать гостей не отменять, а переносить брони на выгодных условиях".

Как сообщалось, бронирование мест в крымских отелях и санаториях запрещено до 1 июня, туристы начали массово покидать полуостров в начале апреля. Власти предварительно оценили снижение турпотока за два месяца ограничений в 1 млн человек.