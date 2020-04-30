"В связи с тем, что указом президента РФ продлено действие мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции, срок представления туроператорами бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, а также отчетности, предусмотренной ст. 17.7 закона "Об основах туристской деятельности" (для туроператоров осуществляющих деятельность в сфере выездного туризма), переносится на 12 мая 2020 года", — говорится в сообщении ведомства.

При этом туроператорам, срок действия финансового обеспечения которых заканчивается в мае-июне 2020 года, в целях подтверждения намерения представления финансового обеспечения на новый срок допускается направление в Ростуризм скан-копий документов (список размещен на сайте ведомства — ИФ).

"Для туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере выездного туризма, допускается представление отчетности посредством электронной почты (с обязательным представлением оригиналов документов в установленном порядке после снятия ограничений)", — уточнили в Ростуризме.

По состоянию на 30 апреля, в едином федеральном реестре состоят 4588 туроператоров.