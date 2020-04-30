«Мы понимаем, что этот сезон будет совершенно другим, он не будет похож на все предыдущие и должны быть к этому готовыми. Наша главная надежда заключается в том, чтобы в июне мы постепенно начали работать. Сейчас важно понимать, как это сделать, с чего начинать, поэтапно запускать отдельные объекты. В этой части есть определенные требования Роспотребнадзора, однако важно учитывать, что ведомство согласно принимать предложения от отрасли, мы готовы их аккумулировать и доносить до руководства республики», — сказал он на онлайн-совещании с представителями туриндустрии.

Волченко отметил, что министерство курортов Крыма, понимая необходимость подготовки объектов отдыха и рекреации к приему туристов после снятия ограничений разработало в этой части свои предложения.

«Мы подали все необходимые документы, чтобы с 12 мая можно было начать подготовку к летнему периоду. Это касается и объектов размещения, и пляжей. Введенные постановлением правительства РФ и указом Главы РК ограничения действуют до 1 июня, и если эпидимиологическая ситуация будет благополучной, то уже летом Крым постепенно будет снимать туристические ограничения и возвращаться к обычной жизни.», — сказал министр.

Роспотребнадзор 21 апреля опубликовал рекомендации по работе объектов санаторно-курортного комплекса после выхода из карантина. Также ведомство готовит соответствующие рекомендации для отелей, гостиниц и пляжей.