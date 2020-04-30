Так, с января по март 2020 года Турцию посетило 316,1 тыс. россиян, а в аналогичный период годом ранее приехало почти 319 тыс. граждан РФ. Россия вошла в топ-4 въездных рынков для Турции, ее опередили Болгария (393,2 тыс.), Германия (356,3 тыс.) и Грузия (327,9 тыс.). Закрыл топ-5 Иран (220 тыс.).

Всего в первом квартале года в Турцию приехало 4,2 млн зарубежных гостей – на 24% меньше, чем годом ранее. Падение турпотока связано с ограничением авиасообщения на фоне пандемии коронавируса.

В марте страну посетило 78,4 тыс. российских туристов, что на 44% меньше, чем в аналогичном месяце 2019 года. По численности туристы из России заняли второе место, незначительно уступив Болгарии (78,7 тыс.). Всего в марте в Турцию приехало 718 тыс. иностранцев (минус 67,8%).

Чаще всего в марте путешественники посещали Стамбул (52,1%), дальше с большим отрывом идут провинции Эдирне (14,6%), Анталья (14,5%), Артвин (9%) и город Кыркларели (1,8%).