«Совет гражданской авиации Доминиканской республики опубликовал десятку наиболее популярных у зарубежных туристов маршрутов чартерных рейсов за первые два месяца 2020 года. Семь из них соединяли страну с европейским континентом. Маршрутом с наибольшим количеством пассажиров стал рейс Москва-Ла-Романа, доставивший в страну 18 970 человек, за ним следует Москва-Пунта-Кана, обслуживший в общей сложности 17 311 туристов», — сообщили в министерстве.

Третье место занял рейс Цюрих-Пунта-Кана (15 тыс. туристов). В десятке лидеров также – рейсы из Лондона, Манчестера, Варшавы, Киева, городов США и Канады.

Между тем, как сообщили в министерстве, правительство республики продлило режим чрезвычайного положения с 1 мая еще на 25 дней. Этот режим подразумевает невозможность открытия границ и портов.

По данным министерства здравоохранения страны, в Доминикане на сегодня зарегистрировано 6,5 тыс. подтвержденных случаев COVID-19.