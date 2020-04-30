"Все музеи готовятся к майским праздникам. Прежде всего, наши военные музеи будут проводить (тематические — ИФ) онлайн-мероприятия", — сказала Харламова в ходе онлайн-пресс-конференции в четверг.

В частности, подготовят такие мероприятия музей техники Вадима Задорожного (Красногорск) и Военно-технический музей (Черноголовка).

Харламова при этом отметила, что и другие музеи — в том числе литературные — подготовят к 9 маю специальные онлайн-мероприятия.

"Наши музеи Пушкина, Чайковского в рамках своей специфики будут делать онлайн-экскурсии, связанные с песнями победы, с музыкой войны", — сообщила министр.

Она добавила, что в Подмосковье сейчас проводится около 27 тыс. онлайн-мероприятий, подготовленных музеями, театрами и библиотеками.