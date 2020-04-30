"Самым плохим результатом нашей работы окажется то, что они (детские оздоровительные лагеря — прим. ИФ) вдруг понадобятся для больных, для обсерваторов. Это будет самое плохое, что вообще не исключается, если ситуация будет резко меняться в худшую сторону", — сказал Голубев на пресс-конференции с участием представителей штаба по борьбе с COVID-19.

При этом он отметил, что в настоящий момент подготовка к летнему периоду в детских оздоровительных лагерях не остановлена. В Ростовской области ежегодно реализуется план по оздоровлению в летний период около 500 тыс. детей. На эти цели предусмотрено около 1 млрд рублей.

За сутки в Ростовской области количество пациентов с подтверженным COVID-19 увеличилось на 79 человек, общее число зараженных — 943 человека. В тяжелом состоянии 11 пациентов, 80 человек выздоровели, шестеро скончались.