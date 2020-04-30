Большинство компаний, 37, были исключены в марте в связи с непредставлением сведений о наличии финансового обеспечения на новый срок. Затем приказом от 26 марта из реестра были удалены сведения о туроператоре "Индиго-Тур", который публично заявил о невозможности исполнения всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта.

В апреле заявления о прекращении туроператорской деятельности подали в Ростуризм шесть туристических компаний. Еще девять туроператоров попросили исключить у себя деятельность "международный выездной туризм".

Среди исключенных из реестра туроператоров крупных нет. Исключение туроператора из реестра не является препятствием для исполнения его обязательств по забронированным турам.

Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в Ассоциации туроператоров России (АТОР), добровольно покинувшие реестр туроператоры не видят смысла в дальнейшей работе на замершем рынке.

"У части таких компаний нет текущих бронирований, а всем клиентам, у которых были бронирования до марта, они произвели 100%-й возврат. Для них не имеет никакого смысла оплачивать страховку за несуществующих туристов и несуществующие риски. Они ожидают, что ситуация нормализуется не раньше следующей весны, поэтому могут начать работать как агенты, а в качестве туроператора вернуться в следующем году", — рассказали в АТОР.

Кроме того, туркомпании испытывают проблемы с поиском страховщика. "Законодательством установлены нереальные условия по фингарантии. Теперь вместо 10 млн им придется страховаться на 50 млн, но страховать туроператоров сейчас никто не хочет", — сказали в ассоциации.

Ранее АТОР направил письмо в Центробанк РФ с просьбой урегулировать ситуацию, когда страховщики массово отказываются работать с туроператорами из-за кризиса с коронавирусом. По мнению экспертов, это подрывает туристическую отрасль. Во Всероссийском союзе страховщиков, в свою очередь, заявили, что для страховых компаний это невыгодный вид страхования, и нужно менять правила получения туроператорами финансовых гарантий.