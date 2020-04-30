"Российский студент по имени Иван 26 марта прибыл в южную провинцию Сураттхани, в Ват Май Паттарарам, с острова Самуи, где он находился в отпуске. Он пришел в храм и сообщил, что у него кончились деньги, и спросил, может ли он остаться в ожидании эвакуационного рейса в Россию", — пишет газета.

Как отмечает издание, все это время 25-летний россиянин помогал монахам убирать храм и готовил еду, которую потом раздавал нуждающимся. Свою фамилию он назвать отказался.

Власти Таиланда разрешили иностранцам, имеющим все типы неиммиграционных виз, оставаться в стране до конца июля без необходимости их продления.

Ранее в апреле трое российских туристов поселились в заброшенном храме на Пхукете после отмены вывозного рейса в РФ. У них также не было денег на жилье. Местные жители подарили россиянам несколько палаток, медицинские маски и лапшу быстрого приготовления.