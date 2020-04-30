"Я знаю, что наши культурные учреждения и их посетители очень ждут, когда двери после обусловленных коронавирусом ограничений снова откроются. В настоящее время музеи под эгидой Союза музеев разработали очень эффективные и ответственные предложения по тому, как можно объединить музейный доступ и охрану здоровья. Они активно готовятся к новому старту. Мы хотим поддержать это", — сообщила Грюттерс.

Предполагается, что средства пойдут на помощь "маленьким и средним культурным учреждениям в Германии" и позволят им как можно скорее открыться после окончания снятия всех общественных запретов.