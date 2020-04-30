По его словам, бедственное положение шести дельфинов и четырех морских котиков не оставило равнодушным представителей бизнеса Татарстана. Помощь животным ранее оказал автомобильный завод.
"Автозавод купил у нас 700 билетов с открытой датой и перечислил авансовый платеж. Это также неоценимая мера поддержки, на эти деньги мы смогли частично рассчитаться с поставщиками электроэнергии и оплатить долг за поставки рыбы для животных", — отметил Зарипов.
Ранее сообщалось, что питомцы дельфинария в Набережных Челнах переживают трудные времена, компания осталась без заработка и вынуждена была просить о поставках рыбы и соли для животных в долг, с отсрочкой платежа. Также дельфинарию нечем было оплачивать счета за электроэнергию, которая необходима для фильтрации и дезинфекции воды.
Зарипов тогда заявлял, что выходом из ситуации может стать оформление опекунства над животными и программы льготного кредитования бизнеса.
Анапский дельфинарий в поселке Большой Утриш основан в июне 1992 года, имеет филиалы в Набережных Челнах и Геленджике.