Опекун появился у дельфина Норда, однако помощь получат все питомцы дельфинария. "Одна из компаний решила помочь и взять опекунство над нашим животным. Это огромная поддержка, выделенной суммы хватит на то, чтобы кормить всех питомцев две-три недели", — рассказал Зарипов.

По его словам, бедственное положение шести дельфинов и четырех морских котиков не оставило равнодушным представителей бизнеса Татарстана. Помощь животным ранее оказал автомобильный завод.

"Автозавод купил у нас 700 билетов с открытой датой и перечислил авансовый платеж. Это также неоценимая мера поддержки, на эти деньги мы смогли частично рассчитаться с поставщиками электроэнергии и оплатить долг за поставки рыбы для животных", — отметил Зарипов.

Ранее сообщалось, что питомцы дельфинария в Набережных Челнах переживают трудные времена, компания осталась без заработка и вынуждена была просить о поставках рыбы и соли для животных в долг, с отсрочкой платежа. Также дельфинарию нечем было оплачивать счета за электроэнергию, которая необходима для фильтрации и дезинфекции воды.

Зарипов тогда заявлял, что выходом из ситуации может стать оформление опекунства над животными и программы льготного кредитования бизнеса.

Анапский дельфинарий в поселке Большой Утриш основан в июне 1992 года, имеет филиалы в Набережных Челнах и Геленджике.