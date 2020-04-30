По его словам, не платить курортный сбор в городах-курортах региона смогут люди, размещенные в гостиницах или санаториях, которые определены как пункты временного размещения. При этом граждане должны быть признаны пострадавшими в результате ЧС природного и техногенного характера в Ставропольском крае или терактов, произошедших на территории региона.

Вместе с тем, Назаренко отметил, что власти региона в настоящий момент рассматривают вопрос о необходимости временного приостановления взимания курортного сбора.

"24 апреля в Государственной Думе Российской Федерации рассматривался вопрос по наделению регионов полномочиями по приостановлению вообще действия курортного сбора. Поэтому данный вопрос находится на рассмотрении сегодня в правительстве Ставропольского края", — сказал он.

Взимать курортный сбор на Ставрополье начали с 1 мая 2018 года в соответствии с законом "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае".

Доходы от сбора в регионах тратят на восстановление курортной инфраструктуры, благоустройство парков и скверов. Эксперимент продлится до конца 2022 года.

Как сообщалось, от уплаты освобождаются более 20 льготных категорий граждан, но регионам, участвующим в эксперименте, дано право расширять этот перечень.

В 2019 году Ставропольский край получил более 290 млн рублей курортного сбора.