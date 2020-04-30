"Комплекс "Зоя" откроется рядом со старым зданием музея, сооруженным в 1956 году. Подобных экспозиционных технологий нет нигде в России. Здесь будут 7 залов. В них представлены личные вещи Зои Космодемьянской и её брата Александра: фотографии из домашнего альбома, школьные снимки, учебники, тетради, похвальные грамоты, любимые книги, вышивки, рисунки, паспорт, комсомольский билет", — говорится в сообщении пресс-службы, размещенном в социальной сети Instagram.

В музее будут представлены экспонаты, рассказывающие о двух разведывательных операциях Зои Космодемьянской, а также о последних часах ее жизни, в числе артефактов — скамья из дома Прасковьи Кулик, где Зоя провела ночь перед казнью.

Музейный комплекс Героя СССР Зои Космодемьянской откроется в деревне Петрищево под Рузой к 9 мая, сейчас здесь ведется благоустройство, окраска фасада, внутренняя отделка помещений, музеефикация.

Ранее сообщалось, что открытие музея пройдет 8 мая в онлайн формате.