«Чешская республика одной из первых в Европе объявила о смягчении мер по переодолению пандемии коронавируса. Несмотря на то, что в стране с 16 марта по 17 мая было введено чрезвычайное положение, в рамках которого закрыты отели, рестораны, торговые центры, граница и въезд для иностранцев, уже с 20 апреля правительство начало смягчать режим ЧП», — рассказали в управлении.

Так, с 24 апреля граждане Чехии могут выезжать за границу с обязательным условием прохождения 14-дневного карантина по возвращении. С 27 апреля открылись магазины площадью до 2,5 тыс. кв.м, а иностранцы из стран Евросоюза получили возможность прибывать в Чехию с деловыми целями или на учебу при условии предоставлении справок об отсутствии коронавируса или прохождения карантина.

«С начала мая курорты могут принимать на лечение чешских пациентов. С 11 мая открываются магазины площадью более 2,5 тыс. кв.м, начинают работать замки, крепости, музеи, галереи, зоопарки, парикмахерские и салоны красоты. С 25 мая начинают работать рестораны, бары, отели, разрешены общественные мероприятия до 30 человек», — сообщили в CzechTourism.

Там подчеркнули, что туристическая отрасль является стратегической для экономики страны – в ней заняты 240 тыс. человек, а ее вклад в ВВП составляет почти 3%. Как ожидается, в результате пандемии коронавируса туротрасль Чехии потеряет около 7 млрд евро и 100 тыс. рабочих мест.

«Правительство в связи с этим предоставило субсидии работодателям, прекратившим деятельность из-за пандемии, на выплату зарплат сотрудникам. Предприниматели получили отсрочку по налогам на прибыль до конца июня. Средним и малым предприятиям выделена помощь в размере 740 млн евро. Запущена специальная кампания для поддержки внутреннего туризма – ваучеры на отпуск в Чехии стоимостью 380 евро. Кроме того, для предотвращения банкротств туркомпании могут не возвращать клиентам деньги за оплаченный, но не состоявшийся отпуск, а предложить ваучеры на услуги в будущем», — рассказали в CzechTourism.

После окончания пандемии в Чехии будет запущена рекламная кампания по продвижению внутреннего туризма.

В Чехии за время пандемии коронавирусом заразились 7,4 тыс. человек, умерли 223. В последние дни число случаев заражения снижается.